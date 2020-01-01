Xenopus laevis (XENO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xenopus laevis (XENO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xenopus laevis (XENO) teave Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Ametlik veebisait: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Ostke XENO kohe!

Xenopus laevis (XENO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xenopus laevis (XENO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 318.69K $ 318.69K $ 318.69K Koguvaru: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ringlev varu: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 354.20K $ 354.20K $ 354.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035426 $ 0.00035426 $ 0.00035426 Lisateave Xenopus laevis (XENO) hinna kohta

Xenopus laevis (XENO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xenopus laevis (XENO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XENO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XENO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XENO tokeni tokenoomikat, avastage XENO tokeni reaalajas hinda!

XENO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XENO võiks suunduda? Meie XENO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XENO tokeni hinna ennustust kohe!

