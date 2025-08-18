Mis on Xenopus laevis (XENO)

Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.

Üksuse Xenopus laevis (XENO) allikas Ametlik veebisait

Xenopus laevis hinna ennustus (USD)

XENO kohalike valuutade suhtes

Xenopus laevis (XENO) tokenoomika

Kui palju on Xenopus laevis (XENO) tänapäeval väärt? Reaalajas XENO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XENO/USD hind? $ 0 . Milline on Xenopus laevis turukapitalisatsioon? XENO turukapitalisatsioon on $ 306.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XENO ringlev varu? XENO ringlev varu on 899.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XENO (ATH) hind? XENO saavutab ATH hinna summas 0.02291166 USD . Mis oli kõigi aegade XENO madalaim (ATL) hind? XENO nägi ATL hinda summas 0 USD .

