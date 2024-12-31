XDEFI (XDEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XDEFI (XDEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XDEFI (XDEFI) teave In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Ametlik veebisait: https://ctrl.xyz/ Ostke XDEFI kohe!

XDEFI (XDEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XDEFI (XDEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 954.00K $ 954.00K $ 954.00K Koguvaru: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ringlev varu: $ 130.07M $ 130.07M $ 130.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00547194 $ 0.00547194 $ 0.00547194 Praegune hind: $ 0.00737543 $ 0.00737543 $ 0.00737543 Lisateave XDEFI (XDEFI) hinna kohta

XDEFI (XDEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XDEFI (XDEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XDEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XDEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XDEFI tokeni tokenoomikat, avastage XDEFI tokeni reaalajas hinda!

XDEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XDEFI võiks suunduda? Meie XDEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XDEFI tokeni hinna ennustust kohe!

