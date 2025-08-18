XDEFI hind (XDEFI)
-1.13%
-7.76%
-21.01%
-21.01%
XDEFI (XDEFI) reaalajas hind on $0.00702001. Viimase 24 tunni jooksul XDEFI kaubeldud madalaim $ 0.00701282 ja kõrgeim $ 0.00768703 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00547194.
Lüliajalise tootluse osas on XDEFI muutunud -1.13% viimase tunni jooksul, -7.76% 24 tunni vältel -21.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XDEFI praegune turukapitalisatsioon on $ 914.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XDEFI ringlev varu on 130.07M, mille koguvaru on 240000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse XDEFI ja USD hinnamuutus $ -0.000590721102102213.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XDEFI ja USD hinnamuutus $ -0.0031064253.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XDEFI ja USD hinnamuutus $ -0.0035257501.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XDEFI ja USD hinnamuutus $ -0.01102332298159496.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000590721102102213
|-7.76%
|30 päeva
|$ -0.0031064253
|-44.25%
|60 päeva
|$ -0.0035257501
|-50.22%
|90 päeva
|$ -0.01102332298159496
|-61.09%
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.