Mis on XDEFI (XDEFI)

In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XDEFI (XDEFI) kohta Kui palju on XDEFI (XDEFI) tänapäeval väärt? Reaalajas XDEFI hind USD on 0.00702001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XDEFI/USD hind? $ 0.00702001 . Milline on XDEFI turukapitalisatsioon? XDEFI turukapitalisatsioon on $ 914.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XDEFI ringlev varu? XDEFI ringlev varu on 130.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XDEFI (ATH) hind? XDEFI saavutab ATH hinna summas 2.37 USD . Mis oli kõigi aegade XDEFI madalaim (ATL) hind? XDEFI nägi ATL hinda summas 0.00547194 USD . Milline on XDEFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XDEFI kauplemismaht on -- USD .

