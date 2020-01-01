xCREDI (XCREDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xCREDI (XCREDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xCREDI (XCREDI) teave Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Ametlik veebisait: https://credefi.io Valge raamat: https://credefi.gitbook.io/credefi Ostke XCREDI kohe!

xCREDI (XCREDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xCREDI (XCREDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.92K $ 316.92K $ 316.92K Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 316.92K $ 316.92K $ 316.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.143297 $ 0.143297 $ 0.143297 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01628149 $ 0.01628149 $ 0.01628149 Praegune hind: $ 0.02112718 $ 0.02112718 $ 0.02112718 Lisateave xCREDI (XCREDI) hinna kohta

xCREDI (XCREDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xCREDI (XCREDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCREDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCREDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCREDI tokeni tokenoomikat, avastage XCREDI tokeni reaalajas hinda!

