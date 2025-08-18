Mis on xCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xCREDI (XCREDI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

xCREDI hinna ennustus (USD)

Kui palju on xCREDI (XCREDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xCREDI (XCREDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xCREDI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xCREDI hinna ennustust kohe!

XCREDI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

xCREDI (XCREDI) tokenoomika

xCREDI (XCREDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCREDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xCREDI (XCREDI) kohta Kui palju on xCREDI (XCREDI) tänapäeval väärt? Reaalajas XCREDI hind USD on 0.02225106 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCREDI/USD hind? $ 0.02225106 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCREDI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xCREDI turukapitalisatsioon? XCREDI turukapitalisatsioon on $ 331.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCREDI ringlev varu? XCREDI ringlev varu on 15.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCREDI (ATH) hind? XCREDI saavutab ATH hinna summas 0.143297 USD . Mis oli kõigi aegade XCREDI madalaim (ATL) hind? XCREDI nägi ATL hinda summas 0.01628149 USD . Milline on XCREDI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCREDI kauplemismaht on -- USD . Kas XCREDI sel aastal kõrgemale ka suundub? XCREDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCREDI hinna ennustust

xCREDI (XCREDI) Olulised valdkonna uudised