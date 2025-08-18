Rohkem infot XCREDI

xCREDI logo

xCREDI hind (XCREDI)

Loendis mitteolevad

1 XCREDI/USD reaalajas hind:

$0.02225106
+14.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
xCREDI (XCREDI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:38:37 (UTC+8)

xCREDI (XCREDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0194843
24 h madal
$ 0.02269594
24 h kõrge

$ 0.0194843
$ 0.02269594
$ 0.143297
$ 0.01628149
+0.86%

+14.20%

+2.71%

+2.71%

xCREDI (XCREDI) reaalajas hind on $0.02225106. Viimase 24 tunni jooksul XCREDI kaubeldud madalaim $ 0.0194843 ja kõrgeim $ 0.02269594 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCREDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.143297 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01628149.

Lüliajalise tootluse osas on XCREDI muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, +14.20% 24 tunni vältel +2.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

xCREDI (XCREDI) – turuteave

$ 331.06K
--
$ 331.06K
15.00M
15,000,000.0
xCREDI praegune turukapitalisatsioon on $ 331.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XCREDI ringlev varu on 15.00M, mille koguvaru on 15000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 331.06K.

xCREDI (XCREDI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse xCREDI ja USD hinnamuutus $ +0.00276676.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse xCREDI ja USD hinnamuutus $ +0.0017781378.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse xCREDI ja USD hinnamuutus $ -0.0012824198.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse xCREDI ja USD hinnamuutus $ -0.00294397970385427.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00276676+14.20%
30 päeva$ +0.0017781378+7.99%
60 päeva$ -0.0012824198-5.76%
90 päeva$ -0.00294397970385427-11.68%

Mis on xCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xCREDI (XCREDI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

xCREDI hinna ennustus (USD)

Kui palju on xCREDI (XCREDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xCREDI (XCREDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xCREDI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xCREDI hinna ennustust kohe!

XCREDI kohalike valuutade suhtes

xCREDI (XCREDI) tokenoomika

xCREDI (XCREDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCREDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xCREDI (XCREDI) kohta

Kui palju on xCREDI (XCREDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCREDI hind USD on 0.02225106 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCREDI/USD hind?
Praegune hind XCREDI/USD on $ 0.02225106. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on xCREDI turukapitalisatsioon?
XCREDI turukapitalisatsioon on $ 331.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCREDI ringlev varu?
XCREDI ringlev varu on 15.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCREDI (ATH) hind?
XCREDI saavutab ATH hinna summas 0.143297 USD.
Mis oli kõigi aegade XCREDI madalaim (ATL) hind?
XCREDI nägi ATL hinda summas 0.01628149 USD.
Milline on XCREDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCREDI kauplemismaht on -- USD.
Kas XCREDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCREDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCREDI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.