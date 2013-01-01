XAYA (WCHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XAYA (WCHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XAYA (WCHI) teave In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Ametlik veebisait: https://xaya.io Valge raamat: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf Ostke WCHI kohe!

XAYA (WCHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XAYA (WCHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Koguvaru: $ 77.30M $ 77.30M $ 77.30M Ringlev varu: $ 57.61M $ 57.61M $ 57.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.766229 $ 0.766229 $ 0.766229 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00152533 $ 0.00152533 $ 0.00152533 Praegune hind: $ 0.03513054 $ 0.03513054 $ 0.03513054 Lisateave XAYA (WCHI) hinna kohta

XAYA (WCHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XAYA (WCHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WCHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WCHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WCHI tokeni tokenoomikat, avastage WCHI tokeni reaalajas hinda!

WCHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WCHI võiks suunduda? Meie WCHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WCHI tokeni hinna ennustust kohe!

