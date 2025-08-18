Rohkem infot WCHI

XAYA hind (WCHI)

1 WCHI/USD reaalajas hind:

$0.03660554
$0.03660554
-3.60%1D
XAYA (WCHI) reaalajas hinnagraafik
XAYA (WCHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.77%

-3.60%

-1.05%

-1.05%

XAYA (WCHI) reaalajas hind on $0.03660554. Viimase 24 tunni jooksul WCHI kaubeldud madalaim $ 0.03653085 ja kõrgeim $ 0.03871738 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.766229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00152533.

Lüliajalise tootluse osas on WCHI muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -3.60% 24 tunni vältel -1.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XAYA (WCHI) – turuteave

XAYA praegune turukapitalisatsioon on $ 2.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WCHI ringlev varu on 57.61M, mille koguvaru on 77303932.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.84M.

XAYA (WCHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XAYA ja USD hinnamuutus $ -0.00137062268772291.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XAYA ja USD hinnamuutus $ -0.0022286441.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XAYA ja USD hinnamuutus $ +0.0010563590.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XAYA ja USD hinnamuutus $ -0.00290738429446799.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00137062268772291-3.60%
30 päeva$ -0.0022286441-6.08%
60 päeva$ +0.0010563590+2.89%
90 päeva$ -0.00290738429446799-7.35%

Mis on XAYA (WCHI)

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

Üksuse XAYA (WCHI) allikas

XAYA hinna ennustus (USD)

Kui palju on XAYA (WCHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XAYA (WCHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XAYA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XAYA hinna ennustust kohe!

WCHI kohalike valuutade suhtes

XAYA (WCHI) tokenoomika

XAYA (WCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XAYA (WCHI) kohta

Kui palju on XAYA (WCHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas WCHI hind USD on 0.03660554 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WCHI/USD hind?
Praegune hind WCHI/USD on $ 0.03660554. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XAYA turukapitalisatsioon?
WCHI turukapitalisatsioon on $ 2.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WCHI ringlev varu?
WCHI ringlev varu on 57.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCHI (ATH) hind?
WCHI saavutab ATH hinna summas 0.766229 USD.
Mis oli kõigi aegade WCHI madalaim (ATL) hind?
WCHI nägi ATL hinda summas 0.00152533 USD.
Milline on WCHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WCHI kauplemismaht on -- USD.
Kas WCHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
WCHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCHI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.