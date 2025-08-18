Mis on XAYA (WCHI)

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XAYA (WCHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

XAYA hinna ennustus (USD)

Kui palju on XAYA (WCHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XAYA (WCHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XAYA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XAYA hinna ennustust kohe!

WCHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

XAYA (WCHI) tokenoomika

XAYA (WCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XAYA (WCHI) kohta Kui palju on XAYA (WCHI) tänapäeval väärt? Reaalajas WCHI hind USD on 0.03660554 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WCHI/USD hind? $ 0.03660554 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WCHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XAYA turukapitalisatsioon? WCHI turukapitalisatsioon on $ 2.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WCHI ringlev varu? WCHI ringlev varu on 57.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCHI (ATH) hind? WCHI saavutab ATH hinna summas 0.766229 USD . Mis oli kõigi aegade WCHI madalaim (ATL) hind? WCHI nägi ATL hinda summas 0.00152533 USD . Milline on WCHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WCHI kauplemismaht on -- USD . Kas WCHI sel aastal kõrgemale ka suundub? WCHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCHI hinna ennustust

XAYA (WCHI) Olulised valdkonna uudised