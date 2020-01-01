XAVI by Virtuals (XAVI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XAVI by Virtuals (XAVI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XAVI by Virtuals (XAVI) teave XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Ametlik veebisait: https://www.agentxavi.ai Valge raamat: https://docs.agentxavi.ai Ostke XAVI kohe!

XAVI by Virtuals (XAVI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XAVI by Virtuals (XAVI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 219.91K $ 219.91K $ 219.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.91K $ 219.91K $ 219.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00752607 $ 0.00752607 $ 0.00752607 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00010642 $ 0.00010642 $ 0.00010642 Praegune hind: $ 0.00021991 $ 0.00021991 $ 0.00021991 Lisateave XAVI by Virtuals (XAVI) hinna kohta

XAVI by Virtuals (XAVI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XAVI by Virtuals (XAVI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAVI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAVI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAVI tokeni tokenoomikat, avastage XAVI tokeni reaalajas hinda!

