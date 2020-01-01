Xandeum (XAND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xandeum (XAND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xandeum (XAND) teave Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Ametlik veebisait: https://www.xandeum.network/ Valge raamat: https://docs.xandeum.network/ Ostke XAND kohe!

Xandeum (XAND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xandeum (XAND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Koguvaru: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Ringlev varu: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Praegune hind: $ 0.00495888 $ 0.00495888 $ 0.00495888 Lisateave Xandeum (XAND) hinna kohta

Xandeum (XAND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xandeum (XAND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAND tokeni tokenoomikat, avastage XAND tokeni reaalajas hinda!

XAND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAND võiks suunduda? Meie XAND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAND tokeni hinna ennustust kohe!

