Mis on Xandeum (XAND)

Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.

Üksuse Xandeum (XAND) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Xandeum (XAND) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xandeum (XAND) kohta Kui palju on Xandeum (XAND) tänapäeval väärt? Reaalajas XAND hind USD on 0.00500491 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XAND/USD hind? $ 0.00500491 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XAND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Xandeum turukapitalisatsioon? XAND turukapitalisatsioon on $ 6.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XAND ringlev varu? XAND ringlev varu on 1.34B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAND (ATH) hind? XAND saavutab ATH hinna summas 0.01842785 USD . Mis oli kõigi aegade XAND madalaim (ATL) hind? XAND nägi ATL hinda summas 0.0022804 USD . Milline on XAND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XAND kauplemismaht on -- USD . Kas XAND sel aastal kõrgemale ka suundub? XAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAND hinna ennustust

