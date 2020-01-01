XANA (XETA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XANA (XETA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XANA (XETA) teave XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Ametlik veebisait: https://xana.net/ Ostke XETA kohe!

XANA (XETA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XANA (XETA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Koguvaru: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B Ringlev varu: $ 4.93B $ 4.93B $ 4.93B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.153902 $ 0.153902 $ 0.153902 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003956 $ 0.0003956 $ 0.0003956 Lisateave XANA (XETA) hinna kohta

XANA (XETA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XANA (XETA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XETA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XETA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XETA tokeni tokenoomikat, avastage XETA tokeni reaalajas hinda!

XETA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XETA võiks suunduda? Meie XETA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XETA tokeni hinna ennustust kohe!

