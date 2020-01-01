X8X (X8X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi X8X (X8X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

X8X (X8X) teave Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Ametlik veebisait: https://x8currency.io/ Valge raamat: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Ostke X8X kohe!

X8X (X8X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage X8X (X8X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Koguvaru: $ 85.24M $ 85.24M $ 85.24M Ringlev varu: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.15K $ 56.15K $ 56.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.108258 $ 0.108258 $ 0.108258 Kõigi aegade madalaim: $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Praegune hind: $ 0.00065862 $ 0.00065862 $ 0.00065862 Lisateave X8X (X8X) hinna kohta

X8X (X8X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud X8X (X8X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate X8X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: X8X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate X8X tokeni tokenoomikat, avastage X8X tokeni reaalajas hinda!

X8X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu X8X võiks suunduda? Meie X8X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake X8X tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!