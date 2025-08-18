Rohkem infot X8X

X8X logo

X8X hind (X8X)

Loendis mitteolevad

1 X8X/USD reaalajas hind:

$0.0009851
$0.0009851$0.0009851
-7.10%1D
mexc
USD
X8X (X8X) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:27:30 (UTC+8)

X8X (X8X) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00116967
$ 0.00116967$ 0.00116967
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116967
$ 0.00116967$ 0.00116967

$ 0.108258
$ 0.108258$ 0.108258

$ -0.09524590892933231
$ -0.09524590892933231$ -0.09524590892933231

+0.49%

-7.16%

+49.56%

+49.56%

X8X (X8X) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul X8X kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00116967 näitab aktiivset turu volatiivsust. X8Xkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.108258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ -0.09524590892933231.

Lüliajalise tootluse osas on X8X muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -7.16% 24 tunni vältel +49.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

X8X (X8X) – turuteave

$ 76.44K
$ 76.44K$ 76.44K

--
----

$ 83.98K
$ 83.98K$ 83.98K

77.59M
77.59M 77.59M

85,240,627.99999999
85,240,627.99999999 85,240,627.99999999

X8X praegune turukapitalisatsioon on $ 76.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. X8X ringlev varu on 77.59M, mille koguvaru on 85240627.99999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.98K.

X8X (X8X) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse X8X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse X8X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse X8X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse X8X ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.16%
30 päeva$ 0-2.46%
60 päeva$ 0+49.56%
90 päeva$ 0--

Mis on X8X (X8X)

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

Üksuse X8X (X8X) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

X8X hinna ennustus (USD)

Kui palju on X8X (X8X) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie X8X (X8X) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida X8X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake X8X hinna ennustust kohe!

X8X (X8X) tokenoomika

X8X (X8X) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet X8X tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse X8X (X8X) kohta

Kui palju on X8X (X8X) tänapäeval väärt?
Reaalajas X8X hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune X8X/USD hind?
Praegune hind X8X/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on X8X turukapitalisatsioon?
X8X turukapitalisatsioon on $ 76.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on X8X ringlev varu?
X8X ringlev varu on 77.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim X8X (ATH) hind?
X8X saavutab ATH hinna summas 0.108258 USD.
Mis oli kõigi aegade X8X madalaim (ATL) hind?
X8X nägi ATL hinda summas -0.09524590892933231 USD.
Milline on X8X kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine X8X kauplemismaht on -- USD.
Kas X8X sel aastal kõrgemale ka suundub?
X8X võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake X8X hinna ennustust.
