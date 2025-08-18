Mis on X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse X2Y2 (X2Y2) allikas Ametlik veebisait

X2Y2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on X2Y2 (X2Y2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie X2Y2 (X2Y2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida X2Y2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake X2Y2 hinna ennustust kohe!

X2Y2 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

X2Y2 (X2Y2) tokenoomika

X2Y2 (X2Y2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet X2Y2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse X2Y2 (X2Y2) kohta Kui palju on X2Y2 (X2Y2) tänapäeval väärt? Reaalajas X2Y2 hind USD on 0.00208811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune X2Y2/USD hind? $ 0.00208811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind X2Y2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on X2Y2 turukapitalisatsioon? X2Y2 turukapitalisatsioon on $ 788.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on X2Y2 ringlev varu? X2Y2 ringlev varu on 377.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim X2Y2 (ATH) hind? X2Y2 saavutab ATH hinna summas 4.14 USD . Mis oli kõigi aegade X2Y2 madalaim (ATL) hind? X2Y2 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on X2Y2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine X2Y2 kauplemismaht on -- USD . Kas X2Y2 sel aastal kõrgemale ka suundub? X2Y2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake X2Y2 hinna ennustust

X2Y2 (X2Y2) Olulised valdkonna uudised