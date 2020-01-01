X World Games (XWG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi X World Games (XWG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

X World Games (XWG) teave The virtual world of the new internet, trade #NFT everywhere. Ametlik veebisait: https://xwg.games/ Ostke XWG kohe!

X World Games (XWG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage X World Games (XWG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 189.72K $ 189.72K $ 189.72K Koguvaru: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Ringlev varu: $ 3.42B $ 3.42B $ 3.42B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 551.59K $ 551.59K $ 551.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.289575 $ 0.289575 $ 0.289575 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave X World Games (XWG) hinna kohta

X World Games (XWG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud X World Games (XWG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XWG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XWG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XWG tokeni tokenoomikat, avastage XWG tokeni reaalajas hinda!

XWG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XWG võiks suunduda? Meie XWG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XWG tokeni hinna ennustust kohe!

