X Trade AI hind (XTRADE)

1 XTRADE/USD reaalajas hind:

--
----
-1.80%1D
USD
X Trade AI (XTRADE) reaalajas hinnagraafik
X Trade AI (XTRADE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.86%

-5.26%

-5.26%

X Trade AI (XTRADE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XTRADE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTRADEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00893922 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XTRADE muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.86% 24 tunni vältel -5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

X Trade AI (XTRADE) – turuteave

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,502.266661
999,743,502.266661 999,743,502.266661

X Trade AI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XTRADE ringlev varu on 999.74M, mille koguvaru on 999743502.266661. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.99K.

X Trade AI (XTRADE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse X Trade AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse X Trade AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse X Trade AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse X Trade AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.86%
30 päeva$ 0-27.42%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse X Trade AI (XTRADE) allikas

Ametlik veebisait

X Trade AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on X Trade AI (XTRADE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie X Trade AI (XTRADE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida X Trade AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake X Trade AI hinna ennustust kohe!

XTRADE kohalike valuutade suhtes

X Trade AI (XTRADE) tokenoomika

X Trade AI (XTRADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTRADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse X Trade AI (XTRADE) kohta

Kui palju on X Trade AI (XTRADE) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTRADE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTRADE/USD hind?
Praegune hind XTRADE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on X Trade AI turukapitalisatsioon?
XTRADE turukapitalisatsioon on $ 8.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTRADE ringlev varu?
XTRADE ringlev varu on 999.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTRADE (ATH) hind?
XTRADE saavutab ATH hinna summas 0.00893922 USD.
Mis oli kõigi aegade XTRADE madalaim (ATL) hind?
XTRADE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XTRADE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTRADE kauplemismaht on -- USD.
Kas XTRADE sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTRADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTRADE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.