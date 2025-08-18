Rohkem infot XMONEY

X Money hind (XMONEY)

1 XMONEY/USD reaalajas hind:

$0.04317826
$0.04317826$0.04317826
-1.90%1D
X Money (XMONEY) reaalajas hinnagraafik
X Money (XMONEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04299051
$ 0.04299051$ 0.04299051
24 h madal
$ 0.04822838
$ 0.04822838$ 0.04822838
24 h kõrge

$ 0.04299051
$ 0.04299051$ 0.04299051

$ 0.04822838
$ 0.04822838$ 0.04822838

$ 0.840374
$ 0.840374$ 0.840374

$ 0.04286785
$ 0.04286785$ 0.04286785

-0.63%

-1.83%

-20.12%

-20.12%

X Money (XMONEY) reaalajas hind on $0.04321951. Viimase 24 tunni jooksul XMONEY kaubeldud madalaim $ 0.04299051 ja kõrgeim $ 0.04822838 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.840374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04286785.

Lüliajalise tootluse osas on XMONEY muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -20.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

X Money (XMONEY) – turuteave

$ 433.73K
$ 433.73K$ 433.73K

--
----

$ 433.73K
$ 433.73K$ 433.73K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

X Money praegune turukapitalisatsioon on $ 433.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XMONEY ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 433.73K.

X Money (XMONEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse X Money ja USD hinnamuutus $ -0.00080685510086588.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse X Money ja USD hinnamuutus $ -0.0151253158.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse X Money ja USD hinnamuutus $ -0.0171970127.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse X Money ja USD hinnamuutus $ -0.02403771799297475.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00080685510086588-1.83%
30 päeva$ -0.0151253158-34.99%
60 päeva$ -0.0171970127-39.78%
90 päeva$ -0.02403771799297475-35.73%

Mis on X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

Ametlik veebisait

X Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on X Money (XMONEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie X Money (XMONEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida X Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake X Money hinna ennustust kohe!

XMONEY kohalike valuutade suhtes

X Money (XMONEY) tokenoomika

X Money (XMONEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMONEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse X Money (XMONEY) kohta

Kui palju on X Money (XMONEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas XMONEY hind USD on 0.04321951 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XMONEY/USD hind?
Praegune hind XMONEY/USD on $ 0.04321951. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on X Money turukapitalisatsioon?
XMONEY turukapitalisatsioon on $ 433.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XMONEY ringlev varu?
XMONEY ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMONEY (ATH) hind?
XMONEY saavutab ATH hinna summas 0.840374 USD.
Mis oli kõigi aegade XMONEY madalaim (ATL) hind?
XMONEY nägi ATL hinda summas 0.04286785 USD.
Milline on XMONEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XMONEY kauplemismaht on -- USD.
Kas XMONEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
XMONEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMONEY hinna ennustust.
