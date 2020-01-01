WTF Opossum (WTFO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WTF Opossum (WTFO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WTF Opossum (WTFO) teave WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Ametlik veebisait: https://wtfo.online Valge raamat: https://wtfo.online Ostke WTFO kohe!

WTF Opossum (WTFO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WTF Opossum (WTFO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Koguvaru: $ 855.35M $ 855.35M $ 855.35M Ringlev varu: $ 855.35M $ 855.35M $ 855.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0019441 $ 0.0019441 $ 0.0019441 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00133259 $ 0.00133259 $ 0.00133259 Lisateave WTF Opossum (WTFO) hinna kohta

WTF Opossum (WTFO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WTF Opossum (WTFO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WTFO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WTFO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WTFO tokeni tokenoomikat, avastage WTFO tokeni reaalajas hinda!

WTFO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WTFO võiks suunduda? Meie WTFO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WTFO tokeni hinna ennustust kohe!

