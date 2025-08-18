Mis on WTF Opossum (WTFO)

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Üksuse WTF Opossum (WTFO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

WTF Opossum (WTFO) tokenoomika

WTF Opossum (WTFO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WTFO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WTF Opossum (WTFO) kohta Kui palju on WTF Opossum (WTFO) tänapäeval väärt? Reaalajas WTFO hind USD on 0.00123083 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WTFO/USD hind? $ 0.00123083 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WTFO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WTF Opossum turukapitalisatsioon? WTFO turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WTFO ringlev varu? WTFO ringlev varu on 855.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WTFO (ATH) hind? WTFO saavutab ATH hinna summas 0.0019441 USD . Mis oli kõigi aegade WTFO madalaim (ATL) hind? WTFO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WTFO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WTFO kauplemismaht on -- USD . Kas WTFO sel aastal kõrgemale ka suundub? WTFO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WTFO hinna ennustust

