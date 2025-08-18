WTF Opossum hind (WTFO)
-0.73%
-0.44%
-20.81%
-20.81%
WTF Opossum (WTFO) reaalajas hind on $0.00123083. Viimase 24 tunni jooksul WTFO kaubeldud madalaim $ 0.00120681 ja kõrgeim $ 0.00131418 näitab aktiivset turu volatiivsust. WTFOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0019441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WTFO muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -20.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WTF Opossum praegune turukapitalisatsioon on $ 1.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WTFO ringlev varu on 855.75M, mille koguvaru on 855745352.553665. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.06M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse WTF Opossum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WTF Opossum ja USD hinnamuutus $ +0.0171072789.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WTF Opossum ja USD hinnamuutus $ +0.0006181373.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WTF Opossum ja USD hinnamuutus $ -0.0003457410333343077.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.44%
|30 päeva
|$ +0.0171072789
|+1,389.90%
|60 päeva
|$ +0.0006181373
|+50.22%
|90 päeva
|$ -0.0003457410333343077
|-21.92%
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
