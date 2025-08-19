Mis on Wreath (WREATH)

Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wreath (WREATH) kohta Kui palju on Wreath (WREATH) tänapäeval väärt? Reaalajas WREATH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WREATH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WREATH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wreath turukapitalisatsioon? WREATH turukapitalisatsioon on $ 5.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WREATH ringlev varu? WREATH ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WREATH (ATH) hind? WREATH saavutab ATH hinna summas 0.00174031 USD . Mis oli kõigi aegade WREATH madalaim (ATL) hind? WREATH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WREATH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WREATH kauplemismaht on -- USD . Kas WREATH sel aastal kõrgemale ka suundub? WREATH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WREATH hinna ennustust

