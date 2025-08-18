Mis on Wrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

WXRP kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped XRP (WXRP) kohta Kui palju on Wrapped XRP (WXRP) tänapäeval väärt? Reaalajas WXRP hind USD on 3.01 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WXRP/USD hind? $ 3.01 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WXRP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped XRP turukapitalisatsioon? WXRP turukapitalisatsioon on $ 53.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WXRP ringlev varu? WXRP ringlev varu on 17.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WXRP (ATH) hind? WXRP saavutab ATH hinna summas 18.37 USD . Mis oli kõigi aegade WXRP madalaim (ATL) hind? WXRP nägi ATL hinda summas 0.124627 USD . Milline on WXRP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WXRP kauplemismaht on -- USD . Kas WXRP sel aastal kõrgemale ka suundub? WXRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WXRP hinna ennustust

