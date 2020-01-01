Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped USDM (WUSDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped USDM (WUSDM) teave Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Ametlik veebisait: https://mountainprotocol.com Ostke WUSDM kohe!

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped USDM (WUSDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.27M Koguvaru: $ 1.17M Ringlev varu: $ 1.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.929612 Praegune hind: $ 1.081

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WUSDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WUSDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WUSDM tokeni tokenoomikat, avastage WUSDM tokeni reaalajas hinda!

WUSDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WUSDM võiks suunduda? Meie WUSDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WUSDM tokeni hinna ennustust kohe!

