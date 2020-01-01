Wrapped stETH (WSTETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped stETH (WSTETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped stETH (WSTETH) teave wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Ametlik veebisait: https://lido.fi/

Wrapped stETH (WSTETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped stETH (WSTETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.03B $ 16.03B $ 16.03B Koguvaru: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Ringlev varu: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.03B $ 16.03B $ 16.03B Kõigi aegade kõrgeim: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 Kõigi aegade madalaim: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Praegune hind: $ 5,090.26 $ 5,090.26 $ 5,090.26 Lisateave Wrapped stETH (WSTETH) hinna kohta

Wrapped stETH (WSTETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped stETH (WSTETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSTETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSTETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSTETH tokeni tokenoomikat, avastage WSTETH tokeni reaalajas hinda!

