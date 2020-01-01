Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped STEAMX (WSTEAMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) teave A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: Provide initial holders to Steam Exchange when launched Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver! Ametlik veebisait: https://steamexchange.ca/ Ostke WSTEAMX kohe!

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped STEAMX (WSTEAMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08285 $ 0.08285 $ 0.08285 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.062976 $ 0.062976 $ 0.062976 Lisateave Wrapped STEAMX (WSTEAMX) hinna kohta

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSTEAMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSTEAMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSTEAMX tokeni tokenoomikat, avastage WSTEAMX tokeni reaalajas hinda!

WSTEAMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSTEAMX võiks suunduda? Meie WSTEAMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSTEAMX tokeni hinna ennustust kohe!

