Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped stASTR (WSTASTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) teave Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Intuitive UI for a seamless staking experience Ametlik veebisait: https://www.astake.dev Ostke WSTASTR kohe!

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped stASTR (WSTASTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Koguvaru: $ 155.48M $ 155.48M $ 155.48M Ringlev varu: $ 155.48M $ 155.48M $ 155.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03544925 $ 0.03544925 $ 0.03544925 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00462923 $ 0.00462923 $ 0.00462923 Praegune hind: $ 0.02496841 $ 0.02496841 $ 0.02496841 Lisateave Wrapped stASTR (WSTASTR) hinna kohta

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSTASTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSTASTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSTASTR tokeni tokenoomikat, avastage WSTASTR tokeni reaalajas hinda!

WSTASTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSTASTR võiks suunduda? Meie WSTASTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSTASTR tokeni hinna ennustust kohe!

