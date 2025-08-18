Mis on Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Wrapped Savings rUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Savings rUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WSRUSD kohalike valuutade suhtes

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) tokenoomika

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSRUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) kohta Kui palju on Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas WSRUSD hind USD on 1.16 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WSRUSD/USD hind? $ 1.16 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WSRUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped Savings rUSD turukapitalisatsioon? WSRUSD turukapitalisatsioon on $ 24.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WSRUSD ringlev varu? WSRUSD ringlev varu on 20.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSRUSD (ATH) hind? WSRUSD saavutab ATH hinna summas 1.17 USD . Mis oli kõigi aegade WSRUSD madalaim (ATL) hind? WSRUSD nägi ATL hinda summas 1.024 USD . Milline on WSRUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WSRUSD kauplemismaht on -- USD . Kas WSRUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? WSRUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSRUSD hinna ennustust

