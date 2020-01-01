Wrapped SAFU (WSAFU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped SAFU (WSAFU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped SAFU (WSAFU) teave Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Ametlik veebisait: https://www.safura.io/ Valge raamat: https://docs.safura.io/ Ostke WSAFU kohe!

Wrapped SAFU (WSAFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped SAFU (WSAFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Koguvaru: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Ringlev varu: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060222 $ 0.060222 $ 0.060222 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00611137 $ 0.00611137 $ 0.00611137 Praegune hind: $ 0.01131693 $ 0.01131693 $ 0.01131693 Lisateave Wrapped SAFU (WSAFU) hinna kohta

Wrapped SAFU (WSAFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped SAFU (WSAFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSAFU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSAFU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSAFU tokeni tokenoomikat, avastage WSAFU tokeni reaalajas hinda!

