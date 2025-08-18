Mis on Wrapped SAFU (WSAFU)

Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.

Üksuse Wrapped SAFU (WSAFU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped SAFU (WSAFU) kohta Kui palju on Wrapped SAFU (WSAFU) tänapäeval väärt? Reaalajas WSAFU hind USD on 0.00910352 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WSAFU/USD hind? $ 0.00910352 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WSAFU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped SAFU turukapitalisatsioon? WSAFU turukapitalisatsioon on $ 25.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WSAFU ringlev varu? WSAFU ringlev varu on 2.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSAFU (ATH) hind? WSAFU saavutab ATH hinna summas 0.060222 USD . Mis oli kõigi aegade WSAFU madalaim (ATL) hind? WSAFU nägi ATL hinda summas 0.00611137 USD . Milline on WSAFU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WSAFU kauplemismaht on -- USD . Kas WSAFU sel aastal kõrgemale ka suundub? WSAFU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSAFU hinna ennustust

