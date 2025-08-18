Wrapped SAFU hind (WSAFU)
Wrapped SAFU (WSAFU) reaalajas hind on $0.00910352. Viimase 24 tunni jooksul WSAFU kaubeldud madalaim $ 0.00880444 ja kõrgeim $ 0.01177434 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSAFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.060222 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00611137.
Lüliajalise tootluse osas on WSAFU muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -21.90% 24 tunni vältel -7.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wrapped SAFU praegune turukapitalisatsioon on $ 25.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WSAFU ringlev varu on 2.84M, mille koguvaru on 2839713.040456489. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.90K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped SAFU ja USD hinnamuutus $ -0.002553619281887868.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped SAFU ja USD hinnamuutus $ +0.0037513330.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped SAFU ja USD hinnamuutus $ -0.0039608696.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped SAFU ja USD hinnamuutus $ -0.02780580574106392.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.002553619281887868
|-21.90%
|30 päeva
|$ +0.0037513330
|+41.21%
|60 päeva
|$ -0.0039608696
|-43.50%
|90 päeva
|$ -0.02780580574106392
|-75.33%
Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.