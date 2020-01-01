Wrapped QUIL (QUIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped QUIL (QUIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped QUIL (QUIL) teave Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Ametlik veebisait: https://quilibrium.com/ Valge raamat: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Ostke QUIL kohe!

Wrapped QUIL (QUIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped QUIL (QUIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M Koguvaru: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Ringlev varu: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Praegune hind: $ 0.03841142 $ 0.03841142 $ 0.03841142 Lisateave Wrapped QUIL (QUIL) hinna kohta

Wrapped QUIL (QUIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped QUIL (QUIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUIL tokeni tokenoomikat, avastage QUIL tokeni reaalajas hinda!

QUIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUIL võiks suunduda? Meie QUIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUIL tokeni hinna ennustust kohe!

