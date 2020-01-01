Wrapped QOM (WQOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped QOM (WQOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped QOM (WQOM) teave QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions. Ametlik veebisait: https://qom.one/ Ostke WQOM kohe!

Wrapped QOM (WQOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped QOM (WQOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Koguvaru: $ 600.00T $ 600.00T $ 600.00T Ringlev varu: $ 126.26T $ 126.26T $ 126.26T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wrapped QOM (WQOM) hinna kohta

Wrapped QOM (WQOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped QOM (WQOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WQOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WQOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WQOM tokeni tokenoomikat, avastage WQOM tokeni reaalajas hinda!

WQOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WQOM võiks suunduda? Meie WQOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WQOM tokeni hinna ennustust kohe!

