Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped Origin Sonic (WOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) teave Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Ametlik veebisait: https://originprotocol.com/ Valge raamat: https://docs.originprotocol.com/

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped Origin Sonic (WOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Koguvaru: $ 21.38M $ 21.38M $ 21.38M Ringlev varu: $ 21.38M $ 21.38M $ 21.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.314016 $ 0.314016 $ 0.314016 Lisateave Wrapped Origin Sonic (WOS) hinna kohta

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOS tokeni tokenoomikat, avastage WOS tokeni reaalajas hinda!

WOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOS võiks suunduda? Meie WOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOS tokeni hinna ennustust kohe!

