Wrapped Origin Sonic hind (WOS)

Loendis mitteolevad

1 WOS/USD reaalajas hind:

$0.332247
$0.332247$0.332247
-1.50%1D
USD
Wrapped Origin Sonic (WOS) reaalajas hinnagraafik
Wrapped Origin Sonic (WOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.330069
$ 0.330069$ 0.330069
24 h madal
$ 0.350374
$ 0.350374$ 0.350374
24 h kõrge

$ 0.330069
$ 0.330069$ 0.330069

$ 0.350374
$ 0.350374$ 0.350374

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.00000382
$ 0.00000382$ 0.00000382

+0.65%

-1.56%

+0.01%

+0.01%

Wrapped Origin Sonic (WOS) reaalajas hind on $0.332227. Viimase 24 tunni jooksul WOS kaubeldud madalaim $ 0.330069 ja kõrgeim $ 0.350374 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000382.

Lüliajalise tootluse osas on WOS muutunud +0.65% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped Origin Sonic (WOS) – turuteave

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

--
----

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

21.25M
21.25M 21.25M

21,253,667.69156332
21,253,667.69156332 21,253,667.69156332

Wrapped Origin Sonic praegune turukapitalisatsioon on $ 7.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOS ringlev varu on 21.25M, mille koguvaru on 21253667.69156332. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.03M.

Wrapped Origin Sonic (WOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped Origin Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.005282707814443.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Origin Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.0489505255.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Origin Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.0001680071.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Origin Sonic ja USD hinnamuutus $ -0.1826595460090205.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005282707814443-1.56%
30 päeva$ -0.0489505255-14.73%
60 päeva$ -0.0001680071-0.05%
90 päeva$ -0.1826595460090205-35.47%

Mis on Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Wrapped Origin Sonic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Origin Sonic (WOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Origin Sonic (WOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Origin Sonic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped Origin Sonic hinna ennustust kohe!

WOS kohalike valuutade suhtes

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Origin Sonic (WOS) kohta

Kui palju on Wrapped Origin Sonic (WOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOS hind USD on 0.332227 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOS/USD hind?
Praegune hind WOS/USD on $ 0.332227. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped Origin Sonic turukapitalisatsioon?
WOS turukapitalisatsioon on $ 7.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOS ringlev varu?
WOS ringlev varu on 21.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOS (ATH) hind?
WOS saavutab ATH hinna summas 1.002 USD.
Mis oli kõigi aegade WOS madalaim (ATL) hind?
WOS nägi ATL hinda summas 0.00000382 USD.
Milline on WOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOS kauplemismaht on -- USD.
Kas WOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOS hinna ennustust.
