Mis on Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Üksuse Wrapped Origin Sonic (WOS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Origin Sonic (WOS) kohta Kui palju on Wrapped Origin Sonic (WOS) tänapäeval väärt? Reaalajas WOS hind USD on 0.332227 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOS/USD hind? $ 0.332227 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped Origin Sonic turukapitalisatsioon? WOS turukapitalisatsioon on $ 7.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOS ringlev varu? WOS ringlev varu on 21.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOS (ATH) hind? WOS saavutab ATH hinna summas 1.002 USD . Mis oli kõigi aegade WOS madalaim (ATL) hind? WOS nägi ATL hinda summas 0.00000382 USD . Milline on WOS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOS kauplemismaht on -- USD . Kas WOS sel aastal kõrgemale ka suundub? WOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOS hinna ennustust

