Wrapped OrdBridge (WBRGE) teave OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Ametlik veebisait: https://ordbridge.io/ Valge raamat: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/

Wrapped OrdBridge (WBRGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped OrdBridge (WBRGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.97K $ 82.97K $ 82.97K Koguvaru: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ringlev varu: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 159.12K $ 159.12K $ 159.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00075772 $ 0.00075772 $ 0.00075772 Lisateave Wrapped OrdBridge (WBRGE) hinna kohta

Wrapped OrdBridge (WBRGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped OrdBridge (WBRGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBRGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBRGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBRGE tokeni tokenoomikat, avastage WBRGE tokeni reaalajas hinda!

WBRGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WBRGE võiks suunduda? Meie WBRGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

