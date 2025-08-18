Mis on Wrapped OrdBridge (WBRGE)

OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.

Üksuse Wrapped OrdBridge (WBRGE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped OrdBridge (WBRGE) kohta Kui palju on Wrapped OrdBridge (WBRGE) tänapäeval väärt? Reaalajas WBRGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WBRGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WBRGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped OrdBridge turukapitalisatsioon? WBRGE turukapitalisatsioon on $ 88.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WBRGE ringlev varu? WBRGE ringlev varu on 109.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WBRGE (ATH) hind? WBRGE saavutab ATH hinna summas 0.256927 USD . Mis oli kõigi aegade WBRGE madalaim (ATL) hind? WBRGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WBRGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WBRGE kauplemismaht on -- USD . Kas WBRGE sel aastal kõrgemale ka suundub? WBRGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WBRGE hinna ennustust

