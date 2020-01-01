Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped NETZ (WNETZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped NETZ (WNETZ) teave WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. Ametlik veebisait: https://mainnetz.io Valge raamat: https://mainnetz.io/whitepaper

Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped NETZ (WNETZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.45K Koguvaru: $ 38.45M Ringlev varu: $ 38.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00508302 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005266 Praegune hind: $ 0.00068778

Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNETZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNETZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNETZ tokeni tokenoomikat, avastage WNETZ tokeni reaalajas hinda!

WNETZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNETZ võiks suunduda? Meie WNETZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

