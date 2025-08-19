Rohkem infot WNETZ

Wrapped NETZ logo

Wrapped NETZ hind (WNETZ)

Loendis mitteolevad

1 WNETZ/USD reaalajas hind:

$0.00068778
$0.00068778$0.00068778
0.00%1D
mexc
USD
Wrapped NETZ (WNETZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:01:29 (UTC+8)

Wrapped NETZ (WNETZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00508302
$ 0.00508302$ 0.00508302

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Wrapped NETZ (WNETZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WNETZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNETZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00508302 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WNETZ muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped NETZ (WNETZ) – turuteave

$ 26.45K
$ 26.45K$ 26.45K

--
----

$ 26.45K
$ 26.45K$ 26.45K

38.45M
38.45M 38.45M

38,452,575.49406285
38,452,575.49406285 38,452,575.49406285

Wrapped NETZ praegune turukapitalisatsioon on $ 26.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WNETZ ringlev varu on 38.45M, mille koguvaru on 38452575.49406285. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.45K.

Wrapped NETZ (WNETZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped NETZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped NETZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped NETZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped NETZ ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-11.12%
60 päeva$ 0+132.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Wrapped NETZ (WNETZ)

WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.

Üksuse Wrapped NETZ (WNETZ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Wrapped NETZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped NETZ (WNETZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped NETZ (WNETZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped NETZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped NETZ hinna ennustust kohe!

WNETZ kohalike valuutade suhtes

Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika

Wrapped NETZ (WNETZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNETZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped NETZ (WNETZ) kohta

Kui palju on Wrapped NETZ (WNETZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNETZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNETZ/USD hind?
Praegune hind WNETZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped NETZ turukapitalisatsioon?
WNETZ turukapitalisatsioon on $ 26.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNETZ ringlev varu?
WNETZ ringlev varu on 38.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNETZ (ATH) hind?
WNETZ saavutab ATH hinna summas 0.00508302 USD.
Mis oli kõigi aegade WNETZ madalaim (ATL) hind?
WNETZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WNETZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNETZ kauplemismaht on -- USD.
Kas WNETZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNETZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNETZ hinna ennustust.


Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.