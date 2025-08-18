Mis on Wrapped MistCoin (WMC)

MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped MistCoin (WMC) kohta Kui palju on Wrapped MistCoin (WMC) tänapäeval väärt? Reaalajas WMC hind USD on 11.1 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WMC/USD hind? $ 11.1 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WMC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped MistCoin turukapitalisatsioon? WMC turukapitalisatsioon on $ 5.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WMC ringlev varu? WMC ringlev varu on 501.02K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WMC (ATH) hind? WMC saavutab ATH hinna summas 88.76 USD . Mis oli kõigi aegade WMC madalaim (ATL) hind? WMC nägi ATL hinda summas 0.124173 USD . Milline on WMC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WMC kauplemismaht on -- USD . Kas WMC sel aastal kõrgemale ka suundub? WMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WMC hinna ennustust

