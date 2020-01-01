Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped Mantle (WMNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped Mantle (WMNT) teave Ametlik veebisait: https://www.mantle.xyz/ Valge raamat: https://docs.mantle.xyz/network/introduction/overview Ostke WMNT kohe!

Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped Mantle (WMNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.23M $ 19.23M $ 19.23M Koguvaru: $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Ringlev varu: $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.59M $ 19.59M $ 19.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.306494 $ 0.306494 $ 0.306494 Praegune hind: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Lisateave Wrapped Mantle (WMNT) hinna kohta

Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WMNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WMNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WMNT tokeni tokenoomikat, avastage WMNT tokeni reaalajas hinda!

WMNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WMNT võiks suunduda? Meie WMNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WMNT tokeni hinna ennustust kohe!

