Rohkem infot WMNT

WMNT Hinnainfo

WMNT Valge raamat

WMNT Ametlik veebisait

WMNT Tokenoomika

WMNT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wrapped Mantle logo

Wrapped Mantle hind (WMNT)

Loendis mitteolevad

1 WMNT/USD reaalajas hind:

$1.23
$1.23$1.23
-9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wrapped Mantle (WMNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:58:20 (UTC+8)

Wrapped Mantle (WMNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h madal
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
24 h kõrge

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.306494
$ 0.306494$ 0.306494

-2.61%

-9.49%

+17.80%

+17.80%

Wrapped Mantle (WMNT) reaalajas hind on $1.23. Viimase 24 tunni jooksul WMNT kaubeldud madalaim $ 1.23 ja kõrgeim $ 1.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. WMNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.306494.

Lüliajalise tootluse osas on WMNT muutunud -2.61% viimase tunni jooksul, -9.49% 24 tunni vältel +17.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped Mantle (WMNT) – turuteave

$ 16.91M
$ 16.91M$ 16.91M

--
----

$ 17.06M
$ 17.06M$ 17.06M

13.70M
13.70M 13.70M

13,816,277.25602454
13,816,277.25602454 13,816,277.25602454

Wrapped Mantle praegune turukapitalisatsioon on $ 16.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WMNT ringlev varu on 13.70M, mille koguvaru on 13816277.25602454. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.06M.

Wrapped Mantle (WMNT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped Mantle ja USD hinnamuutus $ -0.12957689834194.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Mantle ja USD hinnamuutus $ +0.6753520410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Mantle ja USD hinnamuutus $ +1.2670567020.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Mantle ja USD hinnamuutus $ +0.4967203639058355.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.12957689834194-9.49%
30 päeva$ +0.6753520410+54.91%
60 päeva$ +1.2670567020+103.01%
90 päeva$ +0.4967203639058355+67.74%

Mis on Wrapped Mantle (WMNT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped Mantle (WMNT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Wrapped Mantle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Mantle (WMNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Mantle (WMNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Mantle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped Mantle hinna ennustust kohe!

WMNT kohalike valuutade suhtes

Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika

Wrapped Mantle (WMNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WMNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Mantle (WMNT) kohta

Kui palju on Wrapped Mantle (WMNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WMNT hind USD on 1.23 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WMNT/USD hind?
Praegune hind WMNT/USD on $ 1.23. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped Mantle turukapitalisatsioon?
WMNT turukapitalisatsioon on $ 16.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WMNT ringlev varu?
WMNT ringlev varu on 13.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WMNT (ATH) hind?
WMNT saavutab ATH hinna summas 1.5 USD.
Mis oli kõigi aegade WMNT madalaim (ATL) hind?
WMNT nägi ATL hinda summas 0.306494 USD.
Milline on WMNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WMNT kauplemismaht on -- USD.
Kas WMNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WMNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WMNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:58:20 (UTC+8)

Wrapped Mantle (WMNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.