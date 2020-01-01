Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped HLP (WHLP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped HLP (WHLP) teave Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Ametlik veebisait: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped HLP (WHLP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Koguvaru: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Ringlev varu: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Kõigi aegade madalaim: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Praegune hind: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Lisateave Wrapped HLP (WHLP) hinna kohta

Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WHLP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WHLP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WHLP tokeni tokenoomikat, avastage WHLP tokeni reaalajas hinda!

