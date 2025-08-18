Mis on Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped HLP (WHLP) allikas Ametlik veebisait

Wrapped HLP hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped HLP (WHLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped HLP (WHLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped HLP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped HLP hinna ennustust kohe!

WHLP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika

Wrapped HLP (WHLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped HLP (WHLP) kohta Kui palju on Wrapped HLP (WHLP) tänapäeval väärt? Reaalajas WHLP hind USD on 1.015 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WHLP/USD hind? $ 1.015 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WHLP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped HLP turukapitalisatsioon? WHLP turukapitalisatsioon on $ 7.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WHLP ringlev varu? WHLP ringlev varu on 7.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHLP (ATH) hind? WHLP saavutab ATH hinna summas 1.034 USD . Mis oli kõigi aegade WHLP madalaim (ATL) hind? WHLP nägi ATL hinda summas 0.915753 USD . Milline on WHLP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WHLP kauplemismaht on -- USD . Kas WHLP sel aastal kõrgemale ka suundub? WHLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHLP hinna ennustust

Wrapped HLP (WHLP) Olulised valdkonna uudised