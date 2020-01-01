Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) teave Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Ametlik veebisait: https://fragmetric.xyz Valge raamat: https://docs.fragmetric.xyz

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.40M Koguvaru: $ 382.72K Ringlev varu: $ 382.72K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 219.15 Kõigi aegade madalaim: $ 100.68 Praegune hind: $ 192.96

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WFRAGSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WFRAGSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

WFRAGSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WFRAGSOL võiks suunduda? Meie WFRAGSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

