Wrapped fragSOL logo

Wrapped fragSOL hind (WFRAGSOL)

1 WFRAGSOL/USD reaalajas hind:

$194.48
$194.48$194.48
-4.70%1D
USD
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 11:58:06 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 194.12
$ 194.12$ 194.12
24 h madal
$ 207.8
$ 207.8$ 207.8
24 h kõrge

$ 194.12
$ 194.12$ 194.12

$ 207.8
$ 207.8$ 207.8

$ 219.15
$ 219.15$ 219.15

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

-0.33%

-4.59%

-0.81%

-0.81%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) reaalajas hind on $194.83. Viimase 24 tunni jooksul WFRAGSOL kaubeldud madalaim $ 194.12 ja kõrgeim $ 207.8 näitab aktiivset turu volatiivsust. WFRAGSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 219.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 100.68.

Lüliajalise tootluse osas on WFRAGSOL muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -4.59% 24 tunni vältel -0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) – turuteave

$ 75.75M
$ 75.75M$ 75.75M

--
----

$ 75.75M
$ 75.75M$ 75.75M

389.48K
389.48K 389.48K

389,478.393284131
389,478.393284131 389,478.393284131

Wrapped fragSOL praegune turukapitalisatsioon on $ 75.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WFRAGSOL ringlev varu on 389.48K, mille koguvaru on 389478.393284131. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.75M.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped fragSOL ja USD hinnamuutus $ -9.384658889548.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped fragSOL ja USD hinnamuutus $ +7.1835574470.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped fragSOL ja USD hinnamuutus $ +51.6779171460.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped fragSOL ja USD hinnamuutus $ +17.49127963149304.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -9.384658889548-4.59%
30 päeva$ +7.1835574470+3.69%
60 päeva$ +51.6779171460+26.52%
90 päeva$ +17.49127963149304+9.86%

Mis on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Üksuse Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) allikas

Wrapped fragSOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped fragSOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped fragSOL hinna ennustust kohe!

WFRAGSOL kohalike valuutade suhtes

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WFRAGSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kohta

Kui palju on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WFRAGSOL hind USD on 194.83 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WFRAGSOL/USD hind?
Praegune hind WFRAGSOL/USD on $ 194.83. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped fragSOL turukapitalisatsioon?
WFRAGSOL turukapitalisatsioon on $ 75.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WFRAGSOL ringlev varu?
WFRAGSOL ringlev varu on 389.48K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WFRAGSOL (ATH) hind?
WFRAGSOL saavutab ATH hinna summas 219.15 USD.
Mis oli kõigi aegade WFRAGSOL madalaim (ATL) hind?
WFRAGSOL nägi ATL hinda summas 100.68 USD.
Milline on WFRAGSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WFRAGSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas WFRAGSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WFRAGSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WFRAGSOL hinna ennustust.
2025-08-18 11:58:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.