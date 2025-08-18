Mis on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Üksuse Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kohta Kui palju on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas WFRAGSOL hind USD on 194.83 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WFRAGSOL/USD hind? $ 194.83 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WFRAGSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped fragSOL turukapitalisatsioon? WFRAGSOL turukapitalisatsioon on $ 75.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WFRAGSOL ringlev varu? WFRAGSOL ringlev varu on 389.48K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WFRAGSOL (ATH) hind? WFRAGSOL saavutab ATH hinna summas 219.15 USD . Mis oli kõigi aegade WFRAGSOL madalaim (ATL) hind? WFRAGSOL nägi ATL hinda summas 100.68 USD . Milline on WFRAGSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WFRAGSOL kauplemismaht on -- USD . Kas WFRAGSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? WFRAGSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WFRAGSOL hinna ennustust

