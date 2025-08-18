Rohkem infot WNRG

Wrapped Energi logo

Wrapped Energi hind (WNRG)

Loendis mitteolevad

1 WNRG/USD reaalajas hind:

$0.04003478
-0.40%1D
mexc
USD
Wrapped Energi (WNRG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:28:27 (UTC+8)

Wrapped Energi (WNRG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0396871
24 h madal
$ 0.04052444
24 h kõrge

$ 0.0396871
$ 0.04052444
$ 1.57
$ 0.02340507
-0.40%

-0.42%

+13.41%

+13.41%

Wrapped Energi (WNRG) reaalajas hind on $0.04003478. Viimase 24 tunni jooksul WNRG kaubeldud madalaim $ 0.0396871 ja kõrgeim $ 0.04052444 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNRGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.57 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02340507.

Lüliajalise tootluse osas on WNRG muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -0.42% 24 tunni vältel +13.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped Energi (WNRG) – turuteave

$ 578.14K
--
$ 578.14K
14.44M
14,442,052.91668918
Wrapped Energi praegune turukapitalisatsioon on $ 578.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WNRG ringlev varu on 14.44M, mille koguvaru on 14442052.91668918. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 578.14K.

Wrapped Energi (WNRG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped Energi ja USD hinnamuutus $ -0.00017275502321852.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Energi ja USD hinnamuutus $ +0.0057521091.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Energi ja USD hinnamuutus $ -0.0060876606.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Energi ja USD hinnamuutus $ +0.010009635021643365.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00017275502321852-0.42%
30 päeva$ +0.0057521091+14.37%
60 päeva$ -0.0060876606-15.20%
90 päeva$ +0.010009635021643365+33.34%

Mis on Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

Üksuse Wrapped Energi (WNRG) allikas

Wrapped Energi hinna ennustus (USD)

WNRG kohalike valuutade suhtes

Wrapped Energi (WNRG) tokenoomika

Wrapped Energi (WNRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Energi (WNRG) kohta

Kui palju on Wrapped Energi (WNRG) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNRG hind USD on 0.04003478 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNRG/USD hind?
Praegune hind WNRG/USD on $ 0.04003478. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped Energi turukapitalisatsioon?
WNRG turukapitalisatsioon on $ 578.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNRG ringlev varu?
WNRG ringlev varu on 14.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNRG (ATH) hind?
WNRG saavutab ATH hinna summas 1.57 USD.
Mis oli kõigi aegade WNRG madalaim (ATL) hind?
WNRG nägi ATL hinda summas 0.02340507 USD.
Milline on WNRG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNRG kauplemismaht on -- USD.
Kas WNRG sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNRG hinna ennustust.
