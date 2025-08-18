Mis on Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped Energi (WNRG) allikas Ametlik veebisait

Wrapped Energi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Energi (WNRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Energi (WNRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Energi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped Energi hinna ennustust kohe!

WNRG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped Energi (WNRG) tokenoomika

Wrapped Energi (WNRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Energi (WNRG) kohta Kui palju on Wrapped Energi (WNRG) tänapäeval väärt? Reaalajas WNRG hind USD on 0.04003478 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WNRG/USD hind? $ 0.04003478 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WNRG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped Energi turukapitalisatsioon? WNRG turukapitalisatsioon on $ 578.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WNRG ringlev varu? WNRG ringlev varu on 14.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNRG (ATH) hind? WNRG saavutab ATH hinna summas 1.57 USD . Mis oli kõigi aegade WNRG madalaim (ATL) hind? WNRG nägi ATL hinda summas 0.02340507 USD . Milline on WNRG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WNRG kauplemismaht on -- USD . Kas WNRG sel aastal kõrgemale ka suundub? WNRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNRG hinna ennustust

Wrapped Energi (WNRG) Olulised valdkonna uudised