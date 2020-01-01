Wrapped eETH (WEETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped eETH (WEETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped eETH (WEETH) teave Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Ametlik veebisait: https://www.ether.fi/ Valge raamat: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Ostke WEETH kohe!

Wrapped eETH (WEETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped eETH (WEETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.61B Koguvaru: $ 2.58M Ringlev varu: $ 2.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.61B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,124.17 Kõigi aegade madalaim: $ 1,505.24 Praegune hind: $ 4,511.65 Lisateave Wrapped eETH (WEETH) hinna kohta

Wrapped eETH (WEETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped eETH (WEETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEETH tokeni tokenoomikat, avastage WEETH tokeni reaalajas hinda!

WEETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEETH võiks suunduda? Meie WEETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEETH tokeni hinna ennustust kohe!

