Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped CTC (WCTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped CTC (WCTC) teave WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Ametlik veebisait: https://creditcoin.org/ Ostke WCTC kohe!

Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped CTC (WCTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Koguvaru: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Ringlev varu: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 Kõigi aegade madalaim: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Praegune hind: $ 0.290105 $ 0.290105 $ 0.290105 Lisateave Wrapped CTC (WCTC) hinna kohta

Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WCTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WCTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WCTC tokeni tokenoomikat, avastage WCTC tokeni reaalajas hinda!

WCTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WCTC võiks suunduda? Meie WCTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WCTC tokeni hinna ennustust kohe!

