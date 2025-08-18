Rohkem infot WCFG

Wrapped Centrifuge hind (WCFG)

1 WCFG/USD reaalajas hind:

$0.270198
-3.50%1D
Wrapped Centrifuge (WCFG) reaalajas hinnagraafik
Wrapped Centrifuge (WCFG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.270198
24 h madal
$ 0.301976
24 h kõrge

$ 0.270198
$ 0.301976
$ 2.55
$ 0.098329
-4.26%

-3.54%

-11.78%

-11.78%

Wrapped Centrifuge (WCFG) reaalajas hind on $0.270198. Viimase 24 tunni jooksul WCFG kaubeldud madalaim $ 0.270198 ja kõrgeim $ 0.301976 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCFGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.55 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.098329.

Lüliajalise tootluse osas on WCFG muutunud -4.26% viimase tunni jooksul, -3.54% 24 tunni vältel -11.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped Centrifuge (WCFG) – turuteave

$ 95.89M
--
$ 95.89M
354.10M
354,097,405.1382149
Wrapped Centrifuge praegune turukapitalisatsioon on $ 95.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WCFG ringlev varu on 354.10M, mille koguvaru on 354097405.1382149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.89M.

Wrapped Centrifuge (WCFG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped Centrifuge ja USD hinnamuutus $ -0.0099273281172527.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Centrifuge ja USD hinnamuutus $ +0.0803807707.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Centrifuge ja USD hinnamuutus $ +0.1517150962.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped Centrifuge ja USD hinnamuutus $ +0.0739719446795988.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0099273281172527-3.54%
30 päeva$ +0.0803807707+29.75%
60 päeva$ +0.1517150962+56.15%
90 päeva$ +0.0739719446795988+37.70%

Mis on Wrapped Centrifuge (WCFG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Wrapped Centrifuge (WCFG) allikas

Ametlik veebisait

Wrapped Centrifuge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Centrifuge (WCFG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Centrifuge (WCFG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Centrifuge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped Centrifuge hinna ennustust kohe!

WCFG kohalike valuutade suhtes

Wrapped Centrifuge (WCFG) tokenoomika

Wrapped Centrifuge (WCFG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCFG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Centrifuge (WCFG) kohta

Kui palju on Wrapped Centrifuge (WCFG) tänapäeval väärt?
Reaalajas WCFG hind USD on 0.270198 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WCFG/USD hind?
Praegune hind WCFG/USD on $ 0.270198. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped Centrifuge turukapitalisatsioon?
WCFG turukapitalisatsioon on $ 95.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WCFG ringlev varu?
WCFG ringlev varu on 354.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCFG (ATH) hind?
WCFG saavutab ATH hinna summas 2.55 USD.
Mis oli kõigi aegade WCFG madalaim (ATL) hind?
WCFG nägi ATL hinda summas 0.098329 USD.
Milline on WCFG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WCFG kauplemismaht on -- USD.
Kas WCFG sel aastal kõrgemale ka suundub?
WCFG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCFG hinna ennustust.
