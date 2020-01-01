Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped BNB (WBNB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped BNB (WBNB) teave Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain. Ametlik veebisait: https://www.binance.org/ Ostke WBNB kohe!

Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped BNB (WBNB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Koguvaru: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Ringlev varu: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Kõigi aegade kõrgeim: $ 868.25 $ 868.25 $ 868.25 Kõigi aegade madalaim: $ 23.6 $ 23.6 $ 23.6 Praegune hind: $ 830.35 $ 830.35 $ 830.35 Lisateave Wrapped BNB (WBNB) hinna kohta

Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBNB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBNB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBNB tokeni tokenoomikat, avastage WBNB tokeni reaalajas hinda!

