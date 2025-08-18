Rohkem infot WBNB

Wrapped BNB hind (WBNB)

1 WBNB/USD reaalajas hind:

$834.62
$834.62$834.62
-1.30%1D
Wrapped BNB (WBNB) reaalajas hinnagraafik
Wrapped BNB (WBNB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 834.57
24 h madal
$ 862.73
24 h kõrge

$ 834.57
$ 862.73
$ 868.25
$ 23.6
-0.76%

-1.33%

+2.61%

+2.61%

Wrapped BNB (WBNB) reaalajas hind on $834.62. Viimase 24 tunni jooksul WBNB kaubeldud madalaim $ 834.57 ja kõrgeim $ 862.73 näitab aktiivset turu volatiivsust. WBNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 868.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 23.6.

Lüliajalise tootluse osas on WBNB muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -1.33% 24 tunni vältel +2.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped BNB (WBNB) – turuteave

$ 1.13B
--
$ 1.13B
1.35M
1,351,653.340996909
Wrapped BNB praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13B -- 24 tunnise kauplemismahuga. WBNB ringlev varu on 1.35M, mille koguvaru on 1351653.340996909. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13B.

Wrapped BNB (WBNB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped BNB ja USD hinnamuutus $ -11.2685354407161.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BNB ja USD hinnamuutus $ +119.6640598100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BNB ja USD hinnamuutus $ +248.3272428460.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BNB ja USD hinnamuutus $ +184.6200417560344.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -11.2685354407161-1.33%
30 päeva$ +119.6640598100+14.34%
60 päeva$ +248.3272428460+29.75%
90 päeva$ +184.6200417560344+28.40%

Mis on Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped BNB (WBNB) allikas

Ametlik veebisait

Wrapped BNB hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped BNB (WBNB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped BNB (WBNB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped BNB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped BNB hinna ennustust kohe!

WBNB kohalike valuutade suhtes

Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika

Wrapped BNB (WBNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WBNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped BNB (WBNB) kohta

Kui palju on Wrapped BNB (WBNB) tänapäeval väärt?
Reaalajas WBNB hind USD on 834.62 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WBNB/USD hind?
Praegune hind WBNB/USD on $ 834.62. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped BNB turukapitalisatsioon?
WBNB turukapitalisatsioon on $ 1.13B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WBNB ringlev varu?
WBNB ringlev varu on 1.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WBNB (ATH) hind?
WBNB saavutab ATH hinna summas 868.25 USD.
Mis oli kõigi aegade WBNB madalaim (ATL) hind?
WBNB nägi ATL hinda summas 23.6 USD.
Milline on WBNB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WBNB kauplemismaht on -- USD.
Kas WBNB sel aastal kõrgemale ka suundub?
WBNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WBNB hinna ennustust.
Wrapped BNB (WBNB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.